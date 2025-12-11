Editoria | Avs Pd e M5s alla Camera ' governo in aula su vicenda Gedi'

I gruppi di Avs, Pd e M5s hanno richiesto ufficialmente alla Camera che il governo sia presente in aula per affrontare la questione Gedi, suscitando attenzione sulla delicata vicenda editoriale. L'interpello riflette l'importanza e la rilevanza politica della situazione, coinvolgendo diversi schieramenti e suscitando attese sulla posizione dell'esecutivo.

Roma, 11 dic (Adnkronos) - I gruppi di Avs, del Pd e del M5s hanno chiesto, alla Camera, la presenza in aula del governo sulla vicenda Gedi. "Chiediamo una informativa urgente al governo: è ufficiale, il gruppo Gedi ha annunciato la vendita di Repubblica, le radio e attività digitali", ha detto nel suo intervento il vice capogruppo di Avs Marco Grimaldi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Editoria: Avs, Pd e M5s alla Camera, 'governo in aula su vicenda Gedi'

