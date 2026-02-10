decreto maltempo schifani gonfia i conti dei danni il governo diffida e blocca il provvedimento in cdm

Il governo ha deciso di bloccare il decreto sui danni causati dal maltempo, dopo aver ricevuto le critiche di Schifani. Le autorità stanno valutando gli effetti del ciclone Harry, ma evitano di gonfiare i numeri dei danni. Intanto, il Cdm ha messo in stand-by il provvedimento, mentre al governo si chiede di mantenere la calma e agire con attenzione.

Tra Niscemi e Vannacci. Meloni dribbla le tensioni di maggioranza e in Sicilia promette misure rapide “Calma e gesso”, ripetono al governo. Nessuno ha la benché minima intenzione di minimizzare le conseguenze causate dal ciclone Harry, la premier Giorgia Meloni ci ha messo la faccia e tornerà presto sui luoghi devastati dal disastro ambientale. Ma c’è chi ha giocato e continua a giocare al rialzo e allora il decreto maltempo ha subito una brusca frenata. Non sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri di domani, dovrebbe arrivare nella riunione della prossima settimana. Il riferimento degli sfoghi che si ascoltano nell’esecutivo è legato alla gestione del dossier da parte della Sicilia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il Consiglio dei ministri si prepara a dichiarare lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna, colpite da intensi eventi meteorologici dal 18 gennaio 2026.

Il governo ha deciso di affidare al Mit la gestione del decreto sul Ponte di Messina.

