Anna Trocker è un debutto da sogno! Tempo migliore di Mikaela Shiffrin in slalom!

Anna Trocker ha fatto il proprio debutto alle Olimpiadi Invernali, cimentandosi nella slalom della neonata combinata a squadre: la 17enne altoatesina ha raccolto il testimone da Nicol Delago, che ha siglato il decimo tempo in discesa libera con un ritardo di 1.16 dalla statunitense Breezy Johnson e di 89 centesimi dalla terza piazza occupata da Laura Pirovano. Una delle grandi promesse del movimento tricolore si è distinta tra i pali stretti sulla pista Olympia delle Tofane, facendo registrare il 14mo tempo di manche con un ritardo di 81 centesimi dalla tedesca Emma Aicher (sì, l’argento olimpico in discesa libera si è cimentata per l’occasione nella specialità tecnica), che ha dimostrato tutta la sua polivalenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su Anna Trocker

Nella prima manche dello slalom notturno di Flachau, Mikaela Shiffrin si posiziona in testa, mentre Camille Rast si trova al quarto posto.

Ultime notizie su Anna Trocker

Argomenti discussi: L'esordio di Giada D'Antonio, mamma Sandra risponde alle polemiche: Benedizioni per chi dà pareri...; Quando parte Anna Trocker e con chi gareggia in combinata: orari, tv, streaming; Trocker va a tutta, ci prova e resiste: il suo slalom in combinata; Chi sono gli Under 18 italiani alle Olimpiadi e che scuola fanno.

L'esordio di Giada D'Antonio, mamma Sandra risponde alle polemiche: Benedizioni per chi dà pareri...Lei e Anna Trocker, stelline dello sci azzurro, alla prima gara olimpica con le sorelle Delago. E la madre della sedicenne napoletana risponde a Ninna Quario secondo cui sua figlia non aveva le creden ... msn.com

Sci, Anna Trocker in gara nello slalom della combinataAnna Trocker è attesa come protagonista nello slalom della combinata a squadre femminile di sci alpino. La competizione si svolgerà martedì 10 febbraio a Cortina d’Ampezzo, un evento che rientra nel c ... it.blastingnews.com

Johnson guida a Cortina, ma Pirovano è terza a +0.27 e lancia Martina Peterlini verso il podio. Mentre Goggia scivola senza danni, Nicol Delago è decima per Anna Trocker e Nadia ventesima per Giada D'Antonio. Leggi le news: https://tinyurl.com/yva2amx4 - facebook.com facebook

Qualche riflessione sulla convocazione di Giada D'Antonio e Anna Trocker alle Olimpiadi di #MilanoCortina #EurosportSCI x.com