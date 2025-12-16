Mikaela Shiffrin pone le basi per la vittoria nello slalom di Courchevel | distacchi importanti

Mikaela Shiffrin si conferma protagonista nello slalom di Courchevel, stabilendo un vantaggio significativo grazie a una prima discesa impressionante. La campionessa americana dimostra ancora una volta la sua supremazia, lasciando le avversarie alle spalle e preparando il terreno per una possibile vittoria nel prestigioso appuntamento in notturna.

Gli aggettivi per lei ormai sono in via di esaurimento. Mikaela Shiffrin si conferma inarrestabile e pone le basi per la vittoria nello slalom in notturna di Courchevel con una splendida prima discesa nella quale infligge distacchi importanti a tutte le rivali. La sensazione è che nella seconda manche la lotta più avvincente sarà quella per le altre due posizioni del podio. La solita Mikaela Shiffrin scava il consueto solco e con una discesa in costante progressione taglia il traguardo in 49.77 infliggendo 83 centesimi a Camille Rast. La statunitense lascia intravedere la sensazione di poter ulteriormente alzare il suo rendimento nella seconda manche. Oasport.it

Mikaela Shiffrin si conferma ancora una volta la donna da battere e arriva in Francia dopo aver dominato tutte le gare di slalom della stagione. ” Il circuito della Coppa del Mondo femminile fa tappa a Courchevel, dove lo Stade Emile Allais si prepara ad accen - facebook.com facebook

Con oggi, Mikaela Shiffrin (160) e Lindsey Vonn (140) sommano 300 podi complessivi in Coppa del Mondo. x.com