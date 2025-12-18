Death Stranding 2 | On the Beach Kojima ha bilanciato il gioco per evitare che i giocatori lo abbandonassero

Death Stranding 2: On the Beach si presenta come un viaggio immersivo e coinvolgente, studiato con attenzione per mantenere alta la motivazione dei giocatori. Kojima ha perfezionato ogni aspetto del gioco, bilanciando sfide e momenti di respiro, affinché l’esperienza sia accessibile e appagante. Un percorso pensato per spingere i protagonisti verso la meta finale, senza lasciare nessuno indietro.

Death Stranding 2: On the Beach è stato progettato con un obiettivo chiaro: permettere a più giocatori di arrivare fino alla fine dell’esperienza. In una recente intervista, Hideo Kojima ha spiegato come il tema della difficoltà abbia influenzato profondamente lo sviluppo del sequel. Forte dell’esperienza maturata con il primo capitolo, il team ha scelto di intervenire su alcuni aspetti chiave del gameplay ed il risultato è un gioco più accessibile, ma non privo di compromessi. E, come spesso accade con le opere di Kojima, la scelta ha fatto discutere. Parlando con la testata giapponese Nikkei Cross Trend (grazie ad Automaton ), Kojima ha raccontato che Death Stranding, pur avendo superato i 20 milioni di giocatori, presentava alcuni elementi particolarmente “spigolosi”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

