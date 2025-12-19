Sabaudia scontro auto-bici sulla Pontina | muore un ciclista

Un tragico incidente si è verificato sulla Pontina a Sabaudia, coinvolgendo un'auto e una bicicletta. La collisione ha avuto conseguenze drammatiche, portando alla morte di un ciclista. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause. Un episodio che riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza delle strade e sull'attenzione alla guida.

Sabaudia, 19 dicembre 2025 – Grave incidente nella serata di ieri sulla strada statale 148 "Pontina" a Sabaudia, che ha coinvolto un'auto e una bicicletta. Nello scontro il ciclista è deceduto. E' stata temporaneamente chiusa la corsia di marcia in direzione Roma con il traffico è stato regolato a senso unico alternato. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Sabaudia, incidente tra auto e bici: morto un ciclista sulla Pontina - Dopo l’incidente mortale di Fiumicino, quello in località Bracciano, è avvenuto un altro sinistro mortale. msn.com

Incidente sulla SS148 “Pontina” a Sabaudia: auto investe ciclista, morto un uomo - Un incidente stradale mortale si è verificato sulla strada statale 148 “Pontina” nel tratto di Sabaudia, in provincia di Latina, in un 18 dicembre 2025 dove le strade della regione Lazio sono davvero ... msn.com

