Davide Proto ritrovato a Berlino | il caso dello studente scomparso a Bologna e la foto che ha risolto il mistero

È stato ritrovato a Berlino Davide Proto, lo studente scomparso da Bologna. Il giovane di 26 anni, originario di Salerno e studente all’università, era sparito lo scorso 7 febbraio senza lasciare tracce. La sua foto circolava sui social e tra amici, e ora si è scoperto che si trovava in Germania. La scoperta ha chiuso un caso che aveva tenuto in allarme la città per settimane.

Chi è Davide Proto, lo studente scomparso da Bologna. È stato ritrovato a Berlino Davide Proto, il 26enne originario di Salerno e studente della Facoltà di Lettere e Filosofia all'Università di Bologna, scomparso dal capoluogo emiliano lo scorso 7 febbraio senza più dare notizie di sé. A confermarlo è l'avvocata Barbara Iannuccelli dell'Associazione Penelope, che aveva attivato le ricerche insieme alla famiglia, dando il via a una mobilitazione che in pochi giorni ha coinvolto migliaia di persone in Italia e all'estero.

