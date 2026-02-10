Salerno ritrovato lo studente Davide Proto | era a Berlino

È stato ritrovato a Berlino Davide Proto, il giovane di Salerno scomparso da Bologna lo scorso 7 febbraio. Il 26enne, studente di Lettere e Filosofia, era sparito senza lasciare tracce, ma ora è stato ritrovato vivo e in buona salute nella capitale tedesca. La famiglia ha già avvisato i amici e le autorità italiane.

Lo rende noto l'avvocata Barbara Iannuccelli, dell'Associazione Penelope che aveva attivato le ricerche insieme alla famiglia È stato ritrovato, a Berlino, Davide Proto, il 26enne originario di Salerno e studente della Facoltà di Lettere e Filosofia a Bologna che dal 7 febbraio era scomparso dal capoluogo emiliano senza dare più sue notizie ad amici e familiari. Lo rende noto l'avvocata Barbara Iannuccelli, dell'Associazione Penelope che aveva attivato le ricerche insieme alla famiglia. Migliaia le segnalazioni ricevute, poi la foto decisiva a Berlino. Le sue condizioni di salute sarebbero buone.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Si sono perse le tracce di Davide Proto, il giovane studente di 26 anni che frequenta l’Università di Bologna.

Cresce l’ansia a Salerno e Bologna per la scomparsa di Davide Proto.

