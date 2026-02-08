Si sono perse le tracce di Davide Proto, il giovane studente di 26 anni che frequenta l’Università di Bologna. L’ultimo avvistamento risale alla sera di sabato 7 febbraio. È nel direttivo del Cassero, il centro sociale della città, e ora le ricerche si sono estese anche a Berlino, dove si pensa possa essere andato. Famiglia e amici sono in allerta, mentre le forze dell’ordine cercano di capire cosa possa essere successo.

Scomparso da Bologna: l’allarme per Davide Proto. Ore di angoscia per Davide Proto, 26 anni, originario di Salerno e studente alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, di cui si sono perse le tracce dalla serata di sabato 7 febbraio. Da allora il giovane non ha più dato notizie di sé ad amici e familiari, facendo scattare l’allarme e l’attivazione delle ricerche. La famiglia ha diffuso una foto e un appello pubblico, invitando chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente il 112 o l’Associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse. L’assenza di contatti, in un contesto di vita regolare e radicata, ha acceso l’apprensione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bologna, scomparso Davide Proto: studente 26enne nel direttivo del Cassero, ricerche anche a Berlino

Approfondimenti su Davide Proto

Ultime notizie su Davide Proto

