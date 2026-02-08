Stefano, Martina, Silvia, Davide e Adele sono i figli di Paolo Bonolis. Sono nati dai suoi matrimoni con Diane Zoeller e Sonia Bruganelli. Stefano e Martina sono i figli americani, mentre Silvia, Davide e Adele sono nati in Italia. La famiglia Bonolis si è sempre mantenuta sotto i riflettori, anche per le diverse dinamiche tra i figli e i genitori.

Stefano, Martina, Silvia, Davide e Adele, sono i figli di Paolo Bonolis arrivati dai matrimoni con la prima moglie Diane Zoeller e Sonia Bruganelli. Chi sono i 2 figli di Paolo Bonolis e Diane Zoeller. Stefano Bonolis è il figlio di Paolo e di Diane Zoeller. In passato è stato legato sentimentalmente alla showgirl Paola Caruso, per poi intraprendere una relazione con una ragazza statunitense dalla quale ha avuto un figlio nel 2022. Attualmente, la coppia vive negli Usa. Stefano è appassionato di viaggi, animali e calcio.. Martina Bonolis, figlia di Paolo e della psicologa americana Diane Zoeller, risiede negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i 5 figli di Paolo Bonolis, Stefano e Martina (i figli americani) e Silvia, Davide e Adele

"C'è una puntata che non sono mai riuscito a fare, erano gli anni in cui Silvio Berlusconi era presidente del consiglio. Mi ha chiamato e mi ha detto "Forse è il caso di evitare" e io ho risposto "La capisco presidente lasciamo stare" Paolo Bonolis svela un retrosc facebook