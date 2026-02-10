Darwin days a Udine oltre un mese di scienza natura e cultura
A Udine è iniziata la nuova edizione dei Darwin Days al Museo Friulano di Storia Naturale. Per oltre un mese, si parlerà di scienza, natura e evoluzione, con eventi e incontri dedicati al pensiero di Charles Darwin. La rassegna, che si svolge tra febbraio e marzo 2026, punta a coinvolgere il pubblico e a far conoscere meglio i processi evolutivi ancora oggi al centro di molte discussioni.
Il Museo Friulano di Storia Naturale presenta l’edizione 2026 dei Darwin Days, la rassegna culturale dedicata al pensiero di Charles Darwin e all’attualità dei processi evolutivi, in programma tra febbraio e marzo 2026. Un appuntamento ormai consolidato che, negli ultimi anni, si è trasformato in un percorso articolato e multidisciplinare, capace di unire rigore scientifico e divulgazione, parlando a pubblici diversi attraverso linguaggi, esperienze e forme espressive differenti. Il titolo scelto per questa edizione, Connessioni evolutive, richiama l’idea della natura come una rete complessa di relazioni: tra organismi e ambiente, tra comportamento e adattamento, tra individuo ed ecosistema.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Morto Zichichi, fisico e grande divulgatore della scienza in tv: aveva 96 anni | L'ultima intervista: 'La teoria di Darwin non è scienza'
Morto Zichichi, fisico e grande divulgatore della scienza in tv: aveva 96 anni | L'ultima intervista: "Darwin? La teoria non è scienza"
