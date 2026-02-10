Darwin days a Udine oltre un mese di scienza natura e cultura

A Udine è iniziata la nuova edizione dei Darwin Days al Museo Friulano di Storia Naturale. Per oltre un mese, si parlerà di scienza, natura e evoluzione, con eventi e incontri dedicati al pensiero di Charles Darwin. La rassegna, che si svolge tra febbraio e marzo 2026, punta a coinvolgere il pubblico e a far conoscere meglio i processi evolutivi ancora oggi al centro di molte discussioni.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.