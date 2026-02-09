Antonino Zichichi, uno dei più noti fisici italiani e grande volto della divulgazione scientifica, è morto all’età di 96 anni. Originario di Bologna, aveva dedicato la vita a spiegare i misteri dell’universo e a portare la scienza in televisione, diventando un punto di riferimento per molti appassionati. Nella sua ultima intervista aveva definito la teoria di Darwin “non scienza”, scatenando discussioni tra studiosi e pubblico. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della fisica e della divulgazione in Italia.

Antonino Zichichi, fisico e grande divulgatore scientifico, è morto oggi all'età di 96 anni. Nato a Trapani il 15 ottobre del 1929, esperto di fisica subnucleare e professore emerito di Fisica Superiore all’Università di Bologna, Zichichi aveva passato la sua vita dedicandosi, oltre che allo studio, alla diffusione di idee, spiegazioni, teorie: lo scorso anno era sbarcato su Instagram. «Auguro a tutti voi seguaci del sapere scientifico e della spiritualità — aveva scritto ai suoi follower — un periodo di riflessione e gratitudine. E che ci ispiri a esplorare la meraviglia dell’universo con mente aperta e cuore grato». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Morto Zichichi, fisico e grande divulgatore della scienza in tv: aveva 96 anni | L'ultima intervista: "Darwin? La teoria non è scienza"

