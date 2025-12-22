vincenzo comunale a gennaio 2026 parte da napoli il nuovo tour italiano

Vincenzo Comunale, con la sua stand up comedy raffinata e pungente, torna in tournée con il nuovo spettacolo intitolato “Prima Pagina”. Dopo l’ennesimo successo televisivo nell’edizione “Zelig On” in prima serata su Italia 1, che lo conferma unico comico napoletano nel cast dell’olimpo delle comedy show nazionali, Vincenzo Comunale torna a calcare i palcoscenici con . 🔗 Leggi su 2anews.it

