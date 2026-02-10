Daria De Boni è morta a 39 anni per un tumore Addio alla vicepresidente di Never Give Up

Cortina d’Ampezzo piange la morte di Daria De Boni, vicepresidente dell’associazione Never Give Up, che si è spenta a soli 39 anni dopo aver combattuto contro un tumore. La comunità si stringe intorno alla famiglia e agli amici di fronte a questa perdita improvvisa.

Cortina d’Ampezzo piange la scomparsa di Daria De Boni, vicepresidente dell’associazione Never Give Up, stroncata a 39 anni da un tumore. La giovane, figura nota nella comunità ampezzana, lascia due bambine e un vuoto incolmabile nel tessuto sociale locale. Il funerale si terrà oggi nella Basilica dei santi Filippo e Giacomo, con una richiesta di donazioni al reparto di Oncologia dell’ospedale di Belluno. La notizia della morte di Daria De Boni si è diffusa rapidamente nella giornata di domenica, lasciando sgomenta la comunità di Cortina d’Ampezzo. La giovane, descritta come una persona di grande vitalità, ha combattuto a lungo contro la malattia, arrendendosi infine all’ospedale di Pieve di Cadore.🔗 Leggi su Ameve.eu

