Addio alla piccola Lavinia | è morta la bimba di tre anni colpita da un tumore al cervello

Baritoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bari dice addio alla piccola Lavinia. Non ce l'ha fatta la bimba di tre anni, affetta da un tumore maligno al cervello, per la quale la città si era mobilitata nei mesi scorsi.L'appello per le cure negli Stati UnitiA settembre in tantissimi avevano risposto all'appello per aiutare la bambina. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Lavinia Montebove, confermate le condanne in Appello/ Il papà: “Finalmente accertate le responsabilità” - A Storie Italiane parlano i genitori di Lavinia Montebove, la piccola di due anni che fu investita all'asilo: ecco cosa hanno detto Storie Italiane tratta stamane il caso della povera Lavinia ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Addio Piccola Lavinia 232