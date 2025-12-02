Addio alla piccola Lavinia | è morta la bimba di tre anni colpita da un tumore al cervello
Bari dice addio alla piccola Lavinia. Non ce l'ha fatta la bimba di tre anni, affetta da un tumore maligno al cervello, per la quale la città si era mobilitata nei mesi scorsi.L'appello per le cure negli Stati UnitiA settembre in tantissimi avevano risposto all'appello per aiutare la bambina. 🔗 Leggi su Baritoday.it
