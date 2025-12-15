Post alluvione | procedure di rimborso più snelle per i privati che hanno subito danni fino a 30mila euro

Dopo le recenti alluvioni, sono state introdotte procedure di rimborso più rapide e semplificate per i privati che hanno subito danni fino a 30mila euro. L’obiettivo è alleggerire la burocrazia, facilitando l’accesso agli indennizzi e alle spese tecniche, per garantire un supporto immediato a chi ha subito danni materiali e mobili.

POST ALLUVIONE - L’intervento, del valore complessivo di 100mila euro, sarà realizzato grazie al finanziamento assegnato dall’Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell’Emilia-Romagna - facebook.com facebook

