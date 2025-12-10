Ricostruzione post alluvione nuova ordinanza | procedure di rimborso più snelle per chi ha subito danni fino a 30mila euro

Riminitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova ordinanza semplifica le procedure di ricostruzione post alluvione, offrendo rimborsi più rapidi per danni fino a 30 mila euro. L'iniziativa mira ad alleggerire la burocrazia per i privati colpiti, facilitando il rimborso di spese tecniche e indennizzi per beni mobili, agevolando così la ripresa delle zone interessate.

Un alleggerimento della burocrazia, con procedure più snelle per i privati colpiti dalle alluvioni che hanno avuto danni entro i 30mila euro, oltre alle spese tecniche e all'indennizzo per i beni mobili. Contributi suddivisi in tre categorie, a seconda dell'entità del danno. Una nuova.

