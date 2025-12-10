Ricostruzione post alluvione nuova ordinanza | procedure di rimborso più snelle per chi ha subito danni fino a 30mila euro
Una nuova ordinanza semplifica le procedure di ricostruzione post alluvione, offrendo rimborsi più rapidi per danni fino a 30 mila euro. L'iniziativa mira ad alleggerire la burocrazia per i privati colpiti, facilitando il rimborso di spese tecniche e indennizzi per beni mobili, agevolando così la ripresa delle zone interessate.
Un alleggerimento della burocrazia, con procedure più snelle per i privati colpiti dalle alluvioni che hanno avuto danni entro i 30mila euro, oltre alle spese tecniche e all’indennizzo per i beni mobili. Contributi suddivisi in tre categorie, a seconda dell’entità del danno. Una nuova. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
#sisma2016 Loro Piceno: la sede del Comune torna nella sede storica dopo i lavori di ricostruzione post-sisma 2016 sisma2016.gov.it/2025/12/06/lor… Vai su X
Castel Bolognese: Bilancio 2026, circa 15 Milioni di investimenti fra ricostruzione, strade, scuole e la villa “Della Contessa” - Aumentano i sostegni a sociale, fragilità e sistema educativo e gli investimenti in infrastrutture e patrimonio pubblico ... Segnala ravenna24ore.it
