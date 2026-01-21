Nella notte a Portici, un uomo di 54 anni è stato arrestato dopo aver danneggiato auto in sosta e aver insultato una carabiniera intervenuta. Sottoposto a controlli, è risultato ubriaco o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’episodio evidenzia situazioni di disagio pubblico e comportamenti vani di rispetto delle norme.

Ubriaco o sotto l’effetto di droga lancia bottiglie contro le auto e insulta una carabiniera: 54enne arrestato nella notte. Questa notte a Portici i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato L. V., 54enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Sono l’1.20 quando la centrale operativa segnala alla gazzella la presenza in via della Libertà di un uomo che stava lanciando alcune bottiglie contro le auto in sosta. I militari rintracciano il 54enne all’altezza del civico 335. L’uomo è verosimilmente ubriaco o ha assunto droga. E’ pericoloso e quando vede i carabinieri arrivare nota che uno dei due è donna. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Portici: Danneggia auto in sosta e insulta la carabiniere. Arrestato 54enne

Portici, danneggia le auto in sosta e insulta una Carabiniera: 54enne arrestato

