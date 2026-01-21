Portici danneggia auto e insulta una carabiniera | arrestato 54enne

A Portici, un uomo di 54 anni è stato arrestato dopo aver danneggiato un'auto e insultato una carabiniera. In stato di alterazione, ha tentato di fuggire e si è reso responsabile di un'aggressione. I militari sono intervenuti e hanno eseguito l’arresto.

Portici, 54enne in stato di alterazione danneggia auto e insulta una carabiniera. Tenta la fuga e l’aggressione, arrestato dai militari. L’uomo si trovava in evidente stato di alterazione, verosimilmente dovuto all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, e ha creato scompiglio prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Alla vista dei militari, il 54enne ha provato a guadagnarsi la fuga, arrivando a tentare l’aggressione fisica nei confronti dei carabinieri. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario un intervento più deciso per evitare conseguenze peggiori. L’uomo è stato bloccato con non poche difficoltà, anche grazie al supporto dei militari della stazione di Ercolano, accorsi in aiuto dei colleghi della stazione di San Giorgio a Cremano. 🔗 Leggi su 2anews.it

