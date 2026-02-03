Vannacci lascia Lega fonda suo partito

Roberto Vannacci lascia la Lega, il partito nel quale era stato eletto alle Europee con oltre 500mila voti. Dopo aver deciso di andarsene, il generale ora lavora alla creazione di un suo nuovo partito. La sua scelta sorprende molti, anche tra i membri della stessa Lega, che non si aspettavano questa rottura.

16.35 Roberto Vannacci ha abbandonato la Lega partito nel quale era stato eletto alle Europee con un boom di 500mila voti. "Proseguo la mia strada da solo". "Inseguo un sogno e vado lontano:Futuro Nazionale. Il mio impegno, da sempre,è quello di cambiare l'Italia". Lo scrive il gen.sui social presentando il simbolo di 'Futuro nazionale",il suo partito "E' farla tornare un Paese sovrano, libero, sviluppato,prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per Lei stando lontano da impicci, compromessi, inciuci".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega.

