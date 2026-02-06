Rossano Sasso segue Vannacci il deputato barese lascia la Lega | Partito che non sento più mio

Rossano Sasso lascia la Lega e si unisce a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Dopo mesi di riflessioni, il deputato barese ha annunciato sui social di aver deciso di abbandonare il partito di Matteo Salvini, spiegando di non sentirsi più parte di quella squadra. La sua scelta arriva in un momento di tensione e di cambiamenti all’interno del panorama politico italiano.

Edoardo Ziello ha deciso di lasciare la Lega di Salvini e di passare con Roberto Vannacci e il suo movimento Futuro Nazionale.

Rossano Sasso, deputato di Vannacci, esprime preoccupazione riguardo a quella che definisce una svolta “gender fluid” della Lega.

