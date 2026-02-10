Daniela Santanchè indagata per un' altra bancarotta dopo il crac di Bioera I legali | Atto dovuto

Daniela Santanchè è di nuovo nei guai. La ministra del Turismo è indagata a Milano per bancarotta nel caso della spa del gruppo biofood, di cui era presidente fino al 2021. I legali della senatrice definiscono l’atto “dovuto”, ma la vicenda riapre il capitolo sui fallimenti e le responsabilità. La notizia si aggiunge al precedente crac di Bioera, portando nuove preoccupazioni sulla gestione dei gruppi imprenditoriali collegati alla politica.

Dopo Ki-Group, il fallimento di Bioera costa una nuova grana alla ministra del Turismo Daniela Santanchè: oggi l'Ansa ha diffuso la notizia che è formalmente indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta, ovvero per il crac della spa del gruppo del biofood di cui la senatrice è stata presidente fino al 2021. A dicembre del 2024 il Tribunale fallimentare di Milano ha aperto la procedura di liquidazione giudiziale, quella che ricalca il vecchio fallimento, per la società che ha avuto tra gli amministratori l'ex compagno della ministra Canio Giovanni Mazzaro. A giugno dell'anno successivo si è arrivato poi al fallimento per Ki Group. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

