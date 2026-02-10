Nuove difficoltà per Daniela Santanchè. La ministra del Turismo è stata iscritta nel registro degli indagati a Milano per bancarotta, nell’ambito di un’inchiesta sulla spa Bioera, di cui era presidente fino al 2021. La notizia arriva pochi giorni dopo le polemiche sulla sua gestione e alimenta le preoccupazioni sulla sua posizione politica.

Nuove grane per Daniela Santanchè. La ministra del Turismo risulta infatti indagata per bancarotta dalla procura di Milano nell'inchiesta che riguarda Bioera, la spa del gruppo di biofood di cui è stata presidente fino al 2021. Si tratta un procedimento distinto da quello sul fallimento di Ki Group srl, per il quale è già coinvolta. "Premesso che la nostra assistita non ha ancora ricevuto alcuna notifica, avendo abbandonato la carica di presidente senza deleghe di Bioera sin dal 2022 troveremmo quanto meno singolare un suo coinvolgimento; nemmeno mai stata azionista della Società, potrebbe al più trattarsi di un atto dovuto a fini di garanzia ", precisano i legali della ministra, Salvatore Pino e Nicolò Pelanda. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Daniela Santanchè è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta

