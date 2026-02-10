Daniela Santanché è indagata a Milano per bancarotta un’altra

La ministra del Turismo Daniela Santanché è stata di nuovo indagata a Milano, questa volta per bancarotta. La procura accusa la senatrice di aver avuto ruoli nel fallimento di Bioera, la spa del gruppo del biofood di cui è stata presidente fino al 2021. La notizia arriva pochi mesi dopo che Santanché era finita sotto inchiesta per un’altra bancarotta.

Daniela Santanché, ministra del Turismo, è di nuovo indagata per bancarotta dalla procura di Milano. In questo caso si tratta del fallimento di Bioera, la spa del gruppo del biofood di cui la senatrice è stata presidente fino al 2021. Santanchè risulta indagata anche per un altro fallimento.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Daniela Santanché Daniela Santanché indagata per un'altra bancarotta dopo il crac di Bioera La ministra del Turismo Daniela Santanché si trova di nuovo sotto inchiesta. Daniela Santanché indagata per un’altra bancarotta, nuovi guai per la ministra: l’inchiesta sul crack di Bioera La ministra Daniela Santanché si trova di nuovo al centro di un’inchiesta. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. La ministra Santanchè è nuovamente indagata per bancarotta Ultime notizie su Daniela Santanché Argomenti discussi: Santanchè indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta; Processo Santanchè Visibilia: ex sindaco testimonia su pressioni; Santanchè indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta; Cortina, parata di vip sull'Olympia. Da Salvini a Federica Pellegrini, mentre Tomba scherza con Sofia Goggia. E c'è anche Snoop Dogg. La ministra Santanché indagata per un’altra ipotesi di bancarotta: fari sul fallimento di BioeraAl centro della vicenda la spa del gruppo del biofood di cui la senatrice è stata presidente fino al 2021 ... msn.com Fallimento Bioera, la ministra del turismo Santanchè indagata a Milano per bancarottaMilano, 10 feb. (askanews) – La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è indagata a Milano per il fallimento di Bioera, società presieduta fino al 2012 dalla senatrice di FdI. Secondo quanto si appr ... askanews.it L'annuncio della ministra al Turismo Daniela Santanché alla Bit di Milano - facebook.com facebook La Procura di Milano ha iscritto la ministra Daniela Santanchè nel registro degli indagati per bancarotta nel procedimento che riguarda Bioera. Si tratta di un fascicolo separato da quello sul fallimento di Ki Group x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.