Avena acqua e un po’ di succo di limone | sui social spopola l’Oatzempic l’alternativa fai da te all’Ozempic L’esperto | Funziona ma gli effetti non sono paragonabili

L’Oatzempic, la bevanda a base di avena, acqua e limone che spopola sui social come alternativa fai-da-te all’Ozempic, non può sostituire davvero il farmaco. Un esperto spiega che funziona, ma gli effetti sono molto diversi e non paragonabili. La tendenza sui social, infatti, resta una moda, e la differenza tra una semplice bevanda e un farmaco come l’Ozempic è ancora molto grande.

Potrà mai questa bevanda a base di avena, che impazza nei video di Tiktok e Instagram come un’alternativa naturale all’Ozempic, eguagliare mai il grande modello? Certamente no, come evidenzia un recente articolo di The Conversation. Pensavate di contribuire ad alleggerire il peso degli aerei – come farebbe l’Ozempic secondo un nuovo studio – sostituendo una seria terapia farmacologica a base di semaglutide con una bevanda all’avena? Sarà piuttosto dura! Per cominciare, dell’ Oatzempic non esiste nemmeno una ricetta standardizzata, ma per lo più si tratta di frullare mezza tazza di fiocchi di avena con una tazza di acqua e un po’ di succo di lime o di limone, ed eventualmente aromi come cannella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Avena, acqua e un po’ di succo di limone: sui social spopola l’Oatzempic, l’alternativa fai da te all’Ozempic. L’esperto: “Funziona, ma gli effetti non sono paragonabili” Approfondimenti su Oatzempic Alternativa Promozione low cost del territorio sui social? C’è il sindaco fai da te Il sindaco di Montecatini Valdicecina ha deciso di promuovere il territorio con un metodo tutto suo. Dopo i Labubu, arriva il Mirumi: ecco come funziona (e quanto costa) il robot da borsetta che tiene compagnia e spopola sui social Dopo i Labubu, ecco il Mirumi: il nuovo robot da borsetta che sta conquistando i social. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Oatzempic Alternativa Argomenti discussi: Il rituale lento e sensoriale che lenisce anche le pelli più sensibili (incluse quelle con eczema e dermatite); Michelangelo Pistoletto: La diversità crea l’arte; Coraggiosi, rischiosi, improbabili: le nostre previsioni sui duetti di Sanremo; Civitanova Marche, Cristina D’Avena accende il Carnevale. Aperte le iscrizioni. Il rituale lento e sensoriale che lenisce anche le pelli più sensibili (incluse quelle con eczema e dermatite)Dalla riduzione dei sintomi dell’infiammazione cutanea al miglioramento dell’idratazione, fino al rilassamento psicofisico, tutti i benefici del bagno all'avena, il trattamento naturale che piace ai d ... vogue.it IN BREVE: I benefici dell'avena per la skincareLenitiva, idratante e protettiva: l’avena è un ingrediente chiave nella skincare moderna. Scopri perché fa bene a pelle, capelli e anche ai più piccoli. my-personaltrainer.it YOGURT E FIOCCHI DI AVENA (PORRIDGE OVERNIGHT OATS) AL CAFFE’ Ingredienti per la base Porridge: 50 g fiocchi di avena 100 ml acqua 1 cucchiaino miele (o sciroppo di acero) 120 g yogurt greco 0% di grassi Ingredienti secondo strato 70 g yogurt - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.