Regione quattro milioni di euro da Irfis per sostenere le imprese confiscate

La Regione Siciliana ha stanziato quattro milioni di euro tramite Irfis per sostenere le imprese confiscate, rafforzando l'impegno per la legalità e lo sviluppo economico. Questo intervento mira a favorire il rilancio del tessuto produttivo attraverso supporti dedicati alle aziende sottoposte a misure di prevenzione patrimoniali.

La Regione Siciliana rafforza il proprio impegno per la tutela della legalità e per il rilancio del tessuto produttivo con l’attivazione di un nuovo intervento destinato alle imprese sottoposte a misure di prevenzione patrimoniali.Con il decreto firmato dall’assessore regionale all’Economia. Messinatoday.it

