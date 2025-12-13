Regione quattro milioni di euro da Irfis per sostenere le imprese confiscate
La Regione Siciliana ha stanziato quattro milioni di euro tramite Irfis per sostenere le imprese confiscate, rafforzando l'impegno per la legalità e lo sviluppo economico. Questo intervento mira a favorire il rilancio del tessuto produttivo attraverso supporti dedicati alle aziende sottoposte a misure di prevenzione patrimoniali.
