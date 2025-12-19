Scuola e disabilità a Parma oltre 900mila euro per assistenza e autonomia degli studenti
A Parma, oltre 900mila euro destinati a migliorare l’assistenza e l’autonomia degli studenti con disabilità. Un investimento importante che rafforza i servizi dedicati, garantendo un percorso scolastico più inclusivo e accessibile. La provincia si impegna a creare un ambiente educativo più equo, valorizzando ogni potenziale e promuovendo pari opportunità per tutti gli studenti.
Alla provincia di Parma arriveranno 914.429,78 euro per rafforzare i servizi dedicati agli studenti con disabilità. Le risorse fanno parte dei quasi 10 milioni di euro assegnati all’Emilia-Romagna dal Fondo statale per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, successivamente ripartiti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Studenti con disabilità, dalla Regione oltre 760 mila euro alla provincia per garantire l’assistenza all’autonomia
Leggi anche: Studenti con disabilità, dalla Regione oltre 880 mila euro alla provincia per garantire l’assistenza all’autonomia
Scuola e disabilità, a Parma oltre 900mila euro per assistenza e autonomia degli studenti - Per il potenziamento dei servizi di supporto agli alunni con disabilità nelle scuole superiori e di ogni ordine per le disabilità sensoriali ... parmatoday.it
A Parma il polo regionale della Scuola di Amministrazione - Parma è stata scelta, con un decreto ministeriale, per ospitare il Polo formativo territoriale dell'Emilia- ansa.it
Mariangela Tarì. . #politica #disability #caregiver #sanità #scuola #dopodinoi #disabilità #mediaset - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.