Scuola e disabilità a Parma oltre 900mila euro per assistenza e autonomia degli studenti

A Parma, oltre 900mila euro destinati a migliorare l’assistenza e l’autonomia degli studenti con disabilità. Un investimento importante che rafforza i servizi dedicati, garantendo un percorso scolastico più inclusivo e accessibile. La provincia si impegna a creare un ambiente educativo più equo, valorizzando ogni potenziale e promuovendo pari opportunità per tutti gli studenti.

A Parma il polo regionale della Scuola di Amministrazione - Parma è stata scelta, con un decreto ministeriale, per ospitare il Polo formativo territoriale dell'Emilia- ansa.it

Mariangela Tarì. . #politica #disability #caregiver #sanità #scuola #dopodinoi #disabilità #mediaset - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.