La Regione Campania alla fiera del vino di Parigi | in vetrine anche etichette sannite

La Regione Campania prende parte a Wine Paris, una delle fiere più importanti del settore. In mostra ci sono anche alcune etichette sannite, che cercano di attirare l’attenzione di visitatori e operatori internazionali. La partecipazione mira a promuovere i vini locali e a rafforzare i contatti con il mercato estero.

Tempo di lettura: 2 minuti La Regione Campania partecipa a Wine Paris, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al settore vitivinicolo. L’evento, in programma a Parigi dal 9 all’11 febbraio, offre un’occasione fondamentale per promuovere i vini campani e rafforzarne la presenza sui mercati esteri. “La partecipazione della Campania a Wine Paris rappresenta un passaggio strategico del nostro piano di valorizzazione agroalimentare: siamo presenti ad una delle più grandi piattaforme internazionali del vino con una promozione coordinata, resa possibile anche grazie all’Intervento SRG10 del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 dedicata ai prodotti di qualità”, ha dichiarato da Parigi l’assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Regione Campania alla fiera del vino di Parigi: in vetrine anche etichette sannite Approfondimenti su Campania Vino Sapeur al via in Fiera. Prodotti tipici, olio e vino. Spazio anche alla salute Da domani a domenica, i padiglioni di via Punta di Ferro a Forlì ospitano la 23ª edizione di Sapeur, la fiera dedicata ai prodotti tipici, olio e vino. Tre etichette dedicate a Gabriele D’Annunzio. Così Perla del Garda omaggia lo scrittore astemio che amava il vino Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Campania Vino Argomenti discussi: Modifiche al bando di concorso per assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale anno accademico 2025/2026 – Studenti iscritti al semestre filtro; LA REGIONE CAMPANIA PROTAGONISTA ALLA BIT DI MILANO DAL 10 AL 12 FEBBRAIO; Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano (IPIC) annualità 2025 - 31 gennaio 2026 termine ultimo per la presentazione delle istanze - Regione informa; Regione Campania, nominati i Presidenti delle Commissioni: incarichi chiave per Matera e Cascone. Regione Campania, l’assessore Morniroli: No al modello Caivano, fondato sull’idea di scarti della societàIl neo assessore al Welfare lancia la sfida al ministro Valditara: Qui una scuola che parte dagli ultimi, e non educa all'umiliazione ... fanpage.it BIT Milano 2026: la Campania protagonista con Spazio Campania dal 10 al 12 febbraioAll’interno di Spazio Campania si terrà, martedì 10 febbraio alle ore 12.00, la conferenza stampa Il turismo e le città, Regione ed enti locali per una nuova programmazione, appuntamento di apertura ... regione.campania.it Oggi è il giorno del ricordo delle vittime delle #foibe, una vicenda che ancora divide il paese. La Regione #Campania espone le bandiere a mezz’asta, e il presidente Roberto #Fico ha rilasciato un'importante dichiarazione (articolo nel primo commento). Voi c - facebook.com facebook La Regione Campania ed Unioncamere Campania alla BIT di Milano | 10–12 febbraio 2026 A seguire, il programma completo degli eventi e delle degustazioni. unioncamere.campania.it/content/la-cam… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.