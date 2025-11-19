Ai chiostri ’L’oro di Bacco’ Il vino tra tradizione e mercati globali
La tradizione e il futuro, il passato e l’innovazione del mondo del vino, un’eccellenza della nostra regione. Il distretto vitivinicolo romagnolo come modello di coesione produttiva e sociale, dove radici e innovazione dialogano per costruire il futuro del Made in Italy: è questo il filo conduttore di ‘L’oro di Bacco. Il futuro del vino tra tradizione, sostenibilità e mercati globali ’, nuovo convegno del ciclo ‘QN Distretti – Le sfide dei territori e dei distretti italiani’. Il convegno, a cui parteciperà anche il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, è in programma venerdì 21 novembre alle 11 nella cornice dei Chiostri Danteschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Bacco nelle gnostre. . Bacco nelle gnostre è pronto a stupire tutti i viaggiatori del gusto, i curiosi “gastronauti” sabato 8 e domenica 9 novembre. Nell’attesa, la città di Noci e la Murgia dei Trulli si vanno colorando d’autunno. E Bacco si muove tra sapori e frag - facebook.com Vai su Facebook
Milano diventa capitale del vino, le migliori etichette al mondo ai Chiostri di San Barnaba: arriva la Cmb Wine Experience - La città diventa capitale del vino internazionale con la prima edizione del Cmb Wine Experience, una due ... Secondo milano.corriere.it
Nei Chiostri di Finalborgo tavole imbandite e sport - Torna a Finale Ligure la manifestazione organizzata dalla Comunità montana Pollupice che vede la presenza degli aderenti alla Strada del Vino e dell Olio. Scrive ilgiornale.it
Fotografia Europea, alle 18 ’Vini e vinili’ ai Chiostri di San Pietro - Festa ai Chiostri di San Pietro, dalle 18, con l’evento a cura di Vino e Vinili per Fotografia Europea, che... Scrive ilrestodelcarlino.it