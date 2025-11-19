Ai chiostri ’L’oro di Bacco’ Il vino tra tradizione e mercati globali

La tradizione e il futuro, il passato e l’innovazione del mondo del vino, un’eccellenza della nostra regione. Il distretto vitivinicolo romagnolo come modello di coesione produttiva e sociale, dove radici e innovazione dialogano per costruire il futuro del Made in Italy: è questo il filo conduttore di ‘L’oro di Bacco. Il futuro del vino tra tradizione, sostenibilità e mercati globali ’, nuovo convegno del ciclo ‘QN Distretti – Le sfide dei territori e dei distretti italiani’. Il convegno, a cui parteciperà anche il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, è in programma venerdì 21 novembre alle 11 nella cornice dei Chiostri Danteschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

