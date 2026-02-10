Dalla firma luminosa alla muscolarità I segreti del design di Sandero

La Dacia Sandero si mostra in tutta la sua semplicità e funzionalità, con le varianti Streetway e Stepway che portano uno stile più urbano e avventuroso. La casa romena punta su un look essenziale, ma con dettagli che catturano l’attenzione, come la firma luminosa e una muscolarità che la rende più robusta. Un’auto che vuole essere pratica e allo stesso tempo accattivante, senza troppi fronzoli.

Assieme alla Jogger, le varianti Streetway, quella dal Dna più urbano, e Stepway, quella dall'anima più avventurosa, della Dacia Sandero sono i "custodi del tempio di un design che punta all'essenziale", come ama definirle il costruttore. Con il restyling sono i primi modelli della gamma della casa automobilistica romena ad esibire la nuova firma luminosa. Si tratta di un elemento costituito da una T rovesciata a LED piazzata sopra i nuovi fari. L'obiettivo è quello di "consolidare il senso di solidità dell'auto e l'identità Dacia". La nuova firma luminosa è collegata alla calandra – altra novità elaborata dai designer per l'aggiornamento di questa terza generazione – da una sottile linea di puntini bianchi, come pixel che si stagliano distintamente sullo sfondo nero della griglia.

