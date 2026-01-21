La Dacia Sandero si presenta con un design rinnovato, pensato per offrire funzionalità e praticità. La vettura mantiene le caratteristiche di affidabilità e convenienza che la contraddistinguono, adattandosi alle esigenze di chi cerca un’auto essenziale e moderna. In questa versione, il restyling mira a migliorare l’estetica e l’aerodinamica, senza compromessi sulla semplicità d’uso e sulla qualità che la rendono la scelta preferita in Europa.

Dacia Sandero ha dominato le strade d’Europa nel 2025, risultando l’auto più venduta del continente, un dato che non è casuale ma specchio di una formula semplice e vincente. Ora, per consolidare quella leadership incontrastata, la compatta di Dacia si è rifatta il look: un design più maturo, accattivante e perfetto per restare in cima all’indice di gradimento degli automobilisti del Vecchio Continente. Non un restyling superficiale, ma un’evoluzione profonda che guarda al futuro senza tradire l’essenza che ha trasformato un’auto “popolare” in un fenomeno di massa. La nuova Sandero Streetway e Stepway non soltanto rivede i suoi connotati, ma sigla un patto con chi, giro dopo giro, ha scelto di affidare a questa Dacia la propria quotidianità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dacia Sandero, come cambia il design dell'auto più venduta in Europa

Nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway, migliorato il design internoLe nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway presentano un design interno rivisto per offrire maggiore comfort e funzionalità.

DACIA presenta i nuovi interni delle nuove Sandero e Sandero Stepway MY26Dacia presenta i nuovi interni delle Sandero e Sandero Stepway MY26, caratterizzati da materiali più resistenti, un’ergonomia migliorata e una connettività più evoluta.

