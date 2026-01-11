Dal gelo artico al clima mite | nel Comasco temperature minime in rialzo fino a 14 gradi in pochi giorni

Dopo un periodo di freddo intenso nel Comasco, le temperature stanno aumentando significativamente. L’irruzione artica che ha portato il gelo si sta esaurendo, e nei prossimi giorni si prevede un rialzo delle temperature minime fino a 14 gradi. Un cambiamento climatico che segna una svolta nel tempo, con condizioni più miti e stabili.

Dopo giorni segnati dal freddo intenso, l'Italia si prepara a una svolta meteo netta. L'irruzione artica che ha fatto crollare le temperature su gran parte del Centro-Nord è ormai in fase conclusiva e, come spiega Carlo Migliore di 3B Meteo, da lunedì la situazione cambierà drasticamente per.

