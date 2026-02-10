Dado torna a teatro con un nuovo show senza filtri in scena Titolo di studio | la strada
Dado torna sul palco con uno spettacolo senza filtri intitolato
Un microfono, un palco e un curriculum che non passa dalle aule universitarie ma dai marciapiedi, dagli autobus, dalle rotonde sbagliate e da una lunga serie di incontri improbabili. Dado torna in scena con "Titolo di studio: La strada", uno spettacolo comico che rivendica con orgoglio l’unica.🔗 Leggi su Forlitoday.it
