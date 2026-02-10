Da Venezia a Sanremo, la storia di Andrea Pucci si chiude con un ritiro forzato. Il comico ha deciso di lasciare il palco di Sanremo dopo aver ricevuto una valanga di critiche e insulti, alcuni anche molto pesanti. La polemica si è accesa sui social, mentre in Italia si discute di censura e libertà di espressione, ma nel frattempo Pucci ha preferito fare un passo indietro, lasciando il festival e le polemiche alle spalle.

Ieri, mentre si polemizzava sui pericoli della censura in un Paese in cui se non riprendono Ghali in primo piano c'è un regime fascista, pensavamo che in fondo la vicenda di Andrea Pucci, il comico che ha rinunciato a Sanremo dopo il fuoco di fila di critiche e insulti, non è che la prosecuzione gramsciana del caso Venezi in altro golfo mistico: da quello della Fenice all'Ariston. È la storia che marxianamente si ripete: dalla tragedia dell'intolleranza alla farsa carnascialesca della sinistra in crisi di nervi. Immaginati Togliatti alle prese con Sanremo invece che con Vittorini. Quanto manca il Pci di una volta, quello in cui il dissenso era istruito su solide fondamenta: liceo classico, stilografica e Machiavelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

