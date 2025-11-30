Un po' di Venezia al Festival di Sanremo torna all' Ariston Patty Pravo

Ci sarà un po' di Venezia al Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti, presentatore e direttore artistico della kermesse, ha annunciato i nomi dei big in gara, dopo settimane di interrogativi e rumors, durante l'edizione delle 13.30 del Tg1 di oggi, domenica 30 novembre. Tra i 30 big in gara ci sarà. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

