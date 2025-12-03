Natale al D’Annunzio | a dicembre tanti appuntamenti per grandi e piccini

Un dicembre davvero ricco di appuntamenti questo che chiude il 2025 al Teatro D’Annunzio, oltre agli appuntamenti previsti dalla stagione Liberi di Scegliere, arrivano gli spettacoli dedicati al Natale e al Capodanno.Si parte il 5 dicembre con lo spettacolo L’Anatra All’Arancia con Emilio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

7 Dicembre Teatro D'Annunzio di Latina Concerto di Natale di Unicef "No War" Con la Presidente del Comitato provinciale di Latina

