Grandi nomi in teatro cinema e Carnevale | gli appuntamenti del weekend

Questo fine settimana si accendono i festeggiamenti in tutta Italia. In molte città si susseguono spettacoli teatrali, eventi di cinema e sfilate di Carnevale che attirano grandi e bambini. Le strade si riempiono di colori e musica, mentre le piazze si preparano a vivere momenti di allegria. Il clima più mite e le giornate più lunghe invitano a uscire e partecipare. Un appuntamento che promette di portare tanta energia e divertimento.

Le ore di luce iniziano timidamente ad aumentare e l'aria di Carnevale si fa sentire più vivace che mai nel primo fine settimana completo di febbraio. E gli eventi, in tutta la provincia, non mancano, fra teatro, divertimenti, cultura e proposte per accontentare grandi e piccoli.

