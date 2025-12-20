Torri Aragonesi maxi intervento di pulizia | raccolti 10 quintali di rifiuti

Gli agenti della Polizia Locale dell’Unità Investigativa ambientale ed Emergenze sociali, insieme al personale dei servizi sociali comunali e di Asia, hanno recentemente condotto un intervento di bonifica nell’area delle Torri Aragonesi in via Marina. Durante l’operazione sono stati raccolti circa 10 quintali di rifiuti. È importante mantenere pulita questa zona per preservarne il decoro e la sicurezza.

