Da oggi la serie Motorvalley su Netflix Luca Argentero e l’accento romagnolo | È uno stato d’animo

Da oggi la serie Motorvalley è disponibile su Netflix. La presentazione ufficiale si è tenuta domenica sera a Fabio Fazio, dopo l’anteprima a Roma. La serie mostra il volto di Imola, con il suo accento romagnolo e le autoironiche battute di Luca Argentero. La produzione ha scelto di girare in larga parte in città, portando sullo schermo un’immagine autentica del cuore motoristico dell’Emilia-Romagna.

Imola, 10 febbraio 2026 – Accento romagnolo, motori e autoironia: eccolo qui il cuore della presentazione televisiva di Motorvalley, la nuova serie originale Netflix girata in larga parte a Imola, svelata domenica sera nel salotto di Fabio Fazio dopo l’anteprima dei giorni scorsi a Roma. A ‘Che tempo che fa’, sul Nove, sono arrivati Luca Argentero e Giulia Michelini, protagonisti della produzione in sei episodi che debutta oggi sulla piattaforma di streaming. Morgan demolisce l'Inno di Laura Pausini alle Olimpiadi: “Deformato e stile Disney” Il lavoro degli attori sull’accento romagnolo. A catalizzare l’attenzione del pubblico è stato soprattutto il lavoro degli attori sull’accento romagnolo, elemento centrale per tentare di restituire autenticità ai personaggi e al territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Luca Argentero, con il suo accento romagnolo, è protagonista in Motorvalley, interpretando Arturo, un ex pilota leggendario.

