Luca Argentero con l' accento romagnolo protagonista in Motorvalley | è un leggendario ex pilota

Luca Argentero, con il suo accento romagnolo, è protagonista in Motorvalley, interpretando Arturo, un ex pilota leggendario. Dopo un incidente che ha segnato la sua carriera, Arturo si è ritirato dalle competizioni, ma ora cerca una nuova opportunità nel mondo delle corse o oltre. La sua storia riflette il percorso di un atleta che, nonostante le difficoltà, mantiene viva la passione per la velocità e la sfida.

Un ex pilota leggendario, Arturo, si è ritirato dopo un tragico incidente ma è in cerca di una nuova occasione. A interpretarlo è Luca Argentero che, con l'accento romagnolo che si sente sin dal trailer, è tra i protagonisti di "Motorvalley", la nuova serie Netflix prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia. La storia, che ha tra le sue location lo storico Autodromo di Imola, vuole conquistare gli appassionati di motori e il grande pubblico. Giulia Michelini interpreta Elena, proprietaria di una famosa scuderia, che vuole riprendersi il suo posto nell'azienda gestita dal fratello. Proprio per questo ha ingaggiato Blu (Caterina Forza), una giovane pilota di talento ma dal carattere difficile e Arturo, Luca Argentero, che le farà da mentore.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Luca Argentero pilota in crisi nel primo teaser trailer di Motorvalley, la serie Netflix in arrivo a febbraioNetflix presenta il primo teaser di Motorvalley, la nuova serie italiana in 6 episodi con Luca Argentero e Giulia Michelini.

Stasera su Raiplay un film con Luca Argentero che non tutti conosconoSu Raiplay un film italiano che trasforma l’innocenza in forza: un uomo che crede nei supereroi combatte le ingiustizie con cuore e fantasia. agendaonline.it

Luca Argentero, la Rai fa slittare la messa in onda della serie Doc 4I tantissimi fan che da ben due anni attendono di vedere la nuova stagione dell’amatissima serie di Rai 1, dovranno attendere ancora diversi mesi. libero.it

Doc 4 andrà in onda il prossimo autunno 2026. Slitta l’uscita della quarta stagione che non sarà più a marzo, ma nel periodo autunnale. La fiction con Luca Argentero sarà trasmessa nel giovedì sera di Rai 1 - facebook.com facebook

Tre vite, un solo obiettivo: non arrendersi. Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza vi aspettano in Motorvalley. Solo su Netflix, dal 10 febbraio. x.com