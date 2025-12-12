Motorvalley in arrivo su Netflix la nuova serie con Luca Argentero e Giulia Michelini

Netflix ha rilasciato il trailer di Motorvalley, la nuova serie con protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini in arrivo sulla piattaforma. Motorvalley, la nuova serie in 6 episodi con protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini, prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia (società del gruppo Banijay), è in arrivo dal 10 febbraio solo su Netflix che . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Motorvalley, in arrivo su Netflix la nuova serie con Luca Argentero e Giulia Michelini

Luca Argentero pilota in crisi nel primo teaser trailer di Motorvalley, la serie Netflix in arrivo a febbraio Vai su X

#TRAILER | Allacciate le cinture e scaldate i motori: #Motorvalley, la nuova serie in 6 episodi con protagonisti #LucaArgentero e #GiuliaMichelini, prodotta da #MatteoRovere (Veloce come il Vento) per Groenlandia (società del gruppo Banijay), è in arrivo dal - facebook.com Vai su Facebook

Motorvalley, in arrivo su Netflix la nuova serie con Luca Argentero e Giulia Michelini - Netflix ha rilasciato il trailer di Motorvalley, la nuova serie con protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini in arrivo sulla piattaforma. Segnala 2anews.it

Motorvalley arriva su Netflix: la serie con Luca Argentero e Giulia Michelini accende il Campionato GT - Dal 10 febbraio su Netflix “Motorvalley”, la nuova serie prodotta da Matteo Rovere: adrenalina, corse e drammi familiari nel mondo del Gran Turismo italiano ... mentelocale.it scrive

Motorvalley | Teaser ufficiale Netflix con Luca Argentero

Video Motorvalley | Teaser ufficiale Netflix con Luca Argentero Video Motorvalley | Teaser ufficiale Netflix con Luca Argentero