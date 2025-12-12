Motorvalley in arrivo su Netflix la nuova serie con Luca Argentero e Giulia Michelini

2anews.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix ha rilasciato il trailer di Motorvalley, la nuova serie con protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini in arrivo sulla piattaforma. Motorvalley, la nuova serie in 6 episodi con protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini, prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia (società del gruppo Banijay), è in arrivo dal 10 febbraio solo su Netflix che . 🔗 Leggi su 2anews.it

motorvalley in arrivo su netflix la nuova serie con luca argentero e giulia michelini

© 2anews.it - Motorvalley, in arrivo su Netflix la nuova serie con Luca Argentero e Giulia Michelini

motorvalley arrivo netflix nuovaMotorvalley, in arrivo su Netflix la nuova serie con Luca Argentero e Giulia Michelini - Netflix ha rilasciato il trailer di Motorvalley, la nuova serie con protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini in arrivo sulla piattaforma. Segnala 2anews.it

motorvalley arrivo netflix nuovaMotorvalley arriva su Netflix: la serie con Luca Argentero e Giulia Michelini accende il Campionato GT - Dal 10 febbraio su Netflix “Motorvalley”, la nuova serie prodotta da Matteo Rovere: adrenalina, corse e drammi familiari nel mondo del Gran Turismo italiano ... mentelocale.it scrive

Motorvalley | Teaser ufficiale Netflix con Luca Argentero

Video Motorvalley | Teaser ufficiale Netflix con Luca Argentero