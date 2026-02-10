Da Gimbo Tamberi fino alla Basilica di Vitruvio
Questa mattina alle 12, lo stand Marche apre con un fitto programma di incontri. Tra gli appuntamenti spicca anche la presenza di Gimbo Tamberi, pronto a incontrare il pubblico e a parlare della sua carriera. La giornata si svolge all’interno di un palinsesto che punta a coinvolgere visitatori e appassionati, con diversi eventi e interventi programmati fino a sera.
Il palinsesto istituzionale nell’area talk dello stand Marche è ricco di appuntamenti. Si parte oggi (ore 12.30) dalla conferenza stampa del presidente Francesco Acquaroli con Gianmarco Tamberi, testimonial della regione. Saranno presentati i dati turistici del 2025. A seguire, la presentazione della scoperta della Basilica di Vitruvio a Fano (Pesaro e Urbino). Alle 15, poi, focus sulla doppia candidatura di Ancona a Capitale italiana della Cultura 2028 e Capitale italiana del Mare 2026. Domani, alle 11.30, incontro sul tema " Marche, Regione dei Borghi ", dedicato al patrimonio diffuso e all’identità territoriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
