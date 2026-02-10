Questa mattina alle 12, lo stand Marche apre con un fitto programma di incontri. Tra gli appuntamenti spicca anche la presenza di Gimbo Tamberi, pronto a incontrare il pubblico e a parlare della sua carriera. La giornata si svolge all’interno di un palinsesto che punta a coinvolgere visitatori e appassionati, con diversi eventi e interventi programmati fino a sera.

Il palinsesto istituzionale nell’area talk dello stand Marche è ricco di appuntamenti. Si parte oggi (ore 12.30) dalla conferenza stampa del presidente Francesco Acquaroli con Gianmarco Tamberi, testimonial della regione. Saranno presentati i dati turistici del 2025. A seguire, la presentazione della scoperta della Basilica di Vitruvio a Fano (Pesaro e Urbino). Alle 15, poi, focus sulla doppia candidatura di Ancona a Capitale italiana della Cultura 2028 e Capitale italiana del Mare 2026. Domani, alle 11.30, incontro sul tema " Marche, Regione dei Borghi ", dedicato al patrimonio diffuso e all’identità territoriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da Gimbo Tamberi fino alla Basilica di Vitruvio

Gimbo Tamberi torna a Udine per lanciare UdinJump e si lascia andare a parole che dimostrano quanto questa manifestazione sia importante per lui.

Gimbo Tamberi ha preso parte a UdinJump, l’evento che si tiene a Udine.

Tamberi: il salto da 4 centimetri in più, la figlia in arrivo, il richiamo di Tokyo. Come sta GimboIl confine dell’eccellenza vola ben più alto di 2 metri e 20 centimetri, il perfezionista di Offagna non può essere soddisfatto ma se Gimbo Tamberi cercava dentro se stesso un segnale («Se la misura è ... corriere.it

Tamberi: Ho la testa da un'altra parte. Mondiali? Situazione difficile, vorrei provarci ma...A meno di un mese da Tokyo, Gimbo ha deluso ancora in Diamond League (2.14 a Chorzow): Sono molto indietro e lo vedo nella tecnica, non vorrei fosse una forzatura andare Il bacio mandato a fine ... gazzetta.it

UdinJump accende il PalaBernes Basta il suo ingresso per far esplodere il palazzetto: “Gimbo” Tamberi travolto dall’affetto del pubblico, protagonista fuori dalla pedana nell’ottava edizione di UdinJump Development In gara grande spettacolo: Eugeni facebook