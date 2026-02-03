Eventi così fanno crescere un atleta | l' oro olimpico Gimbo Tamberi lancia UdinJump

Gimbo Tamberi ha preso parte a UdinJump, l’evento che si tiene a Udine. L’oro olimpico si è detto felice di essere lì, sottolineando quanto sia importante confrontarsi con giovani atleti. “Eventi così fanno crescere un atleta”, ha detto, e ha aggiunto che è un grande onore partecipare a una manifestazione così carica di passione e voglia di migliorare. Tamberi ha mostrato entusiasmo nel condividere la sua esperienza con i presenti, invitando i giovani a non mollare mai.

"Essere qui rappresenta un grandissimo onore, dove noto tanta passione e voglia di crescere: non è scontato. Mi fa piacere che qualcuno stia lavorando per la nostra disciplina. Non vedo l'ora di assistere alla gara. Eventi come questo sono l'ideale per garantire un ambito competitivo

