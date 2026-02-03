Eventi così fanno crescere un atleta Gimbo Tamberi lancia UdinJump

Da udinetoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gimbo Tamberi torna a Udine per lanciare UdinJump e si lascia andare a parole che dimostrano quanto questa manifestazione sia importante per lui. “Essere qui rappresenta un grandissimo onore”, dice, e aggiunge che tra gli atleti e il pubblico si sente un’energia diversa, che aiuta a migliorarsi. Tamberi sottolinea che eventi come questo fanno crescere un atleta, e si vede che crede in quello che fa. La passione e la voglia di migliorarsi sono palpabili, e lui non nasconde che questa competizione gli dà quella spinta in più.

“Essere qui rappresenta un grandissimo onore, dove noto tanta passione e voglia di crescere: non è scontato. Mi fa piacere che qualcuno stia lavorando per la nostra disciplina. Non vedo l’ora di assistere alla gara. Eventi come questo sono l’ideale per garantire un ambito competitivo e.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Gimbo Tamberi

Gimbo Tamberi si allena senza tregua: potenza e concentrazione

Atalanta, Palladino: «Le partite “sporche” fanno crescere»

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gimbo Tamberi

Argomenti discussi: Roma città dei grandi eventi, Onorato: Grandi eventi e strategia scientifica così il turismo diventa motore di sviluppo; Merz sprona l'Europa, 'sotto pressione da più lati, ma così può crescere'; Blanco nudo in una stanza d’ospedale, cosa c’è dietro: Crescere fa paura. Dal nuovo album all'esigenza di fermarsi.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.