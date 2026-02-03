Eventi così fanno crescere un atleta Gimbo Tamberi lancia UdinJump

Gimbo Tamberi torna a Udine per lanciare UdinJump e si lascia andare a parole che dimostrano quanto questa manifestazione sia importante per lui. “Essere qui rappresenta un grandissimo onore”, dice, e aggiunge che tra gli atleti e il pubblico si sente un’energia diversa, che aiuta a migliorarsi. Tamberi sottolinea che eventi come questo fanno crescere un atleta, e si vede che crede in quello che fa. La passione e la voglia di migliorarsi sono palpabili, e lui non nasconde che questa competizione gli dà quella spinta in più.

"Essere qui rappresenta un grandissimo onore, dove noto tanta passione e voglia di crescere: non è scontato. Mi fa piacere che qualcuno stia lavorando per la nostra disciplina. Non vedo l'ora di assistere alla gara. Eventi come questo sono l'ideale per garantire un ambito competitivo e

