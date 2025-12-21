Bambini da ogni parte del mondo curati da 10 anni al Regina Margherita di Torino | accolti più di 100 bimbi in 3 anni

L’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino ha dedicato negli ultimi dieci anni cure e attenzione a bambini provenienti da diverse nazioni. In tre anni, sono stati accolti oltre 100 piccoli pazienti, offrendo loro un supporto sanitario qualificato e un ambiente accogliente. L’impegno dell’ospedale si distingue per la continuità e la qualità delle cure fornite ai bambini e alle loro famiglie.

10 risultati che hanno reso il mondo un posto migliore per i bambini nel 2025 - In questo articolo raccogliamo 10 storie, 10 risultati, 10 buone notizie che quest’anno hanno reso il mondo un posto migliore per i bambini. savethechildren.it

La Festa della Pediatria del Policlinico San Matteo si conferma, come ogni anno, un appuntamento speciale dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Quest’anno, a rendere l’evento ancora più speciale, la presenza di un ospite d’eccezione: Mr. Rain, che ha - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.