Bambini da ogni parte del mondo curati da 10 anni al Regina Margherita di Torino | accolti più di 100 bimbi in 3 anni
L’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino ha dedicato negli ultimi dieci anni cure e attenzione a bambini provenienti da diverse nazioni. In tre anni, sono stati accolti oltre 100 piccoli pazienti, offrendo loro un supporto sanitario qualificato e un ambiente accogliente. L’impegno dell’ospedale si distingue per la continuità e la qualità delle cure fornite ai bambini e alle loro famiglie.
L’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino negli anni ha accolto decine di piccoli pazienti da ogni angolo del mondo, garantendo assistenza e cura a loro e ai famigliari. Per questa sue vocazione, consolidata nel tempo, sabato 20 dicembre si è svolta la cerimonia di dedica dell’ospedale ai. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
