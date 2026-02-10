Da Gaza a Perugia sono arrivati due bambini palestinesi per ricevere cure oncologiche. I piccoli sono stati trasferiti in città, lontano dal conflitto e dalla violenza che da anni insanguina la Striscia. Le loro famiglie sperano che in Italia trovino un aiuto che in patria non può più arrivare. È un gesto di solidarietà che porta un po’ di speranza in un momento difficile.

Perugia, 10 febbraio 2026 – " Questi bambini arrivano da un luogo, ormai lontano dai riflettori, dove il genocidio del popol o palestinese continua a mietere vittime. A Gaza si muore sotto le bombe e si muore anche per il freddo, per la fame e per l’impossibilità di ricevere cure mediche. Di fronte a questo abbiamo il dovere di agire e di non voltarci dall’altra parte. Auspico che questi bambini possano rimettersi presto e trovare qui le condizioni per costruire il proprio futuro, dalla nostra Regione continueranno a ricevere il pieno sostegno”. Lo ha detto l'assessore regionale alla pace Fabio Barcaioli, quando Perugia ha aperto le sue braccia a due bambini palestinesi, bisognosi di cure oncologiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Gaza a Perugia, accolti due bambini palestinesi per cure oncologiche

Alle 23:02 di lunedì sera, all'aeroporto di Ciampino, è atterrato uno dei tre voli dell'Aeronautica Militare provenienti da Eilat, con a bordo sette bambini palestinesi malati evacuati dalla Striscia di Gaza.

Tre pazienti provenienti da Gaza sono arrivati oggi al Policlinico di Bari.

