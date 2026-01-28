Un' unica incisione per tre strumenti chirurgici | al Policlinico di Bari un nuovo sistema robotico per gli interventi

Al Policlinico di Bari è stato inaugurato il nuovo sistema robotico Da Vinci Single Port. Si tratta di una tecnologia di ultima generazione che permette di eseguire interventi chirurgici più precisi e meno invasivi. Con questa novità, i medici potranno operare utilizzando un’unica incisione e tre strumenti diversi, migliorando così la qualità delle cure offerte ai pazienti. L’introduzione di questa macchina rappresenta un passo avanti importante per la struttura sanitaria.

Il Da Vinci Single Port è entrato in funzione a dicembre: già impiegato per operazioni alla prostata, da febbraio sarà utilizzato anche per il rene Un sistema robotico di ultima generazione per interventi chirurgici più precisi e mininvasivi. Al Policlinico di Bari è entrato in funzione il Da Vinci Single Port. Già utilizzato dal prof. Ditonno per interventi sulla prostata, il robot da mese di febbraio sarà anche impiegato per il rene. Con il nuovo sistema, l'intervento diventa possibile attraverso una piccola incisione di 2,5 centimetri circa. Grazie alla tecnologia robotica, il chirurgo può inserire tre strumenti articolati e un endoscopio 3D ad alta definizione, ottenendo una visione del campo operatorio molto più ingrandita e definita.🔗 Leggi su Baritoday.it

