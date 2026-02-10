Da calciatore a ricercatore | la storia di Piccinini scienziato che lotta contro il cancro

Filippo Piccinini, ex calciatore e oggi ricercatore di fama internazionale, è tornato nella sua scuola media di Faenza. Lunedì ha incontrato gli studenti per raccontare come ha cambiato strada e ora lotta contro il cancro con la scienza. I ragazzi hanno ascoltato con attenzione, curiosi di sapere come si diventa ricercatori di livello mondiale.

Un ricercatore oncologico di fama internazionale, Filippo Piccinini, ha fatto ritorno alla scuola media 'Europa' di Faenza l'8 novembre, per condividere la sua esperienza con gli studenti. Ha tracciato un percorso che dalle passioni giovanili per lo sport e la tecnologia lo ha portato a combattere il cancro con studi riconosciuti anche dall'Università di Stanford. L'incontro, riportato il 10 febbraio 2026, ha rappresentato un momento di ispirazione per i ragazzi, alle prese con le scelte per il loro futuro scolastico. Piccinini ha ripercorso le tappe della sua formazione, sottolineando l'importanza di coltivare sia gli interessi scientifici che le passioni personali.

