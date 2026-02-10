Curling | da gioco scozzese a fenomeno italiano tra social Olimpiadi e bronzo per Constantini e Mosaner

Il curling, uno sport nato in Scozia nel XVI secolo, sta vivendo una svolta in Italia. Dopo anni di nicchia, la disciplina ha attirato l’attenzione grazie alle imprese degli atleti azzurri, che hanno portato a casa un bronzo alle ultime Olimpiadi. Ora, il curling si vede anche sui social e tra gli appassionati cresce l’interesse per questa disciplina, che si sta facendo strada nel cuore degli italiani.

Il curling, disciplina sportiva nata nelle gelide terre scozzesi nel XVI secolo, ha conquistato inaspettatamente il cuore del pubblico italiano, complici anche le recenti performance degli atleti azzurri alle competizioni internazionali. Da gioco antico praticato sui laghi ghiacciati a fenomeno virale sui social media, il curling si è trasformato in uno degli sport più seguiti delle Olimpiadi invernali, risvegliando un interesse crescente anche nel nostro paese. Quello che all'apparenza può sembrare un semplice passatempo, con una pietra che scivola sul ghiaccio e un'ostinata spazzolata, si rivela in realtà uno sport di precisione, strategia e nervi saldi.

