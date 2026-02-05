Curling olimpico | il Canada interrompe l’imbattibilità di Constantini e Mosaner a Milano-Cortina 2026

Il Canada interrompe l’imbattibilità di Stefania Constantini e Amos Mosaner nel curling a Milano-Cortina 2026. La coppia italiana ha perso la prima partita importante, mettendo fine a oltre quattro anni di successi senza sconfitte tra Olimpiadi e Mondiali. La sfida si è conclusa con una vittoria per il team canadese, che ora si prepara a ulteriori sfide nella fase a gironi.

Questa battuta d’arresto giunge con pochi end giocati a favore dell’Italia e segna un momento importante nel cammino olimpico della Nazionale tricolore. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Questa sconfitta non elimina gli azzurri dal torneo, ma complica il loro percorso verso la qualificazione alle semifinali, riservate elle prime quattro formazioni della classifica del round Robin.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Constantini Mosaner Il Canada spezza l’imbattibilità di Constantini/Mosaner dopo 4 anni. Strada in salita a Cortina Il Canada mette fine alla serie di vittorie di Stefania Constantini e Amos Mosaner ai Giochi di Milano Cortina 2026. Milano Cortina 2026, l’Italia esordisce in competizione: i campioni olimpici Mosaner-Constantini nel curling L’Italia debutta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con i campioni olimpici Amos Mosaner e Stefania Constantini. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Constantini Mosaner Argomenti discussi: In diretta - Milano Cortina 2026; Curling: tutte le regole per seguirlo a Milano-Cortina 2026; Curling, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina; La competizione olimpica inizia con Canada-Cechia nel curling in doppio misto. Curling, il Canada batte il duo Mosaner-Constantini 7 a 2Dopo il convincente esordio contro la Corea del Sud arriva la prima sconfitta nel round robin del torneo olimpico di curling per i campioni in carica Amos Mosaner e Stefania Constantini, sconfitti dal ... rainews.it LIVE Italia-Canada 2-7, Olimpiadi curling in DIRETTA: i nordamericani interrompono la serie positiva degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING MISTO DALLE 10.05 20.20: Si chiude qui la nostra diretta, ... oasport.it Domani, 6 febbraio, la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 a San Siro: 1.340 performer, ospiti internazionali come Mariah Carey e Andrea Bocelli, sorprese e spettacolo diffuso tra Milano e Cortina facebook #MilanoCortina, allarme norovirus: rinviata Finlandia-Canada di hockey su ghiaccio femminile x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.